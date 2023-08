Australia: Ciało kobiety w betonowej ścianie. Policja ustaliła jej tożsamość

Służby oświadczyły, że kobieta to urodzona w 1971 roku Tanya Lee Glover, która została zamordowana. W chwili śmierci miała najprawdopodobniej 38 lat, co oznacza, że do zbrodni doszło w 2009 lub 2010 roku. Ustalono również, że ofiara miała upośledzenie wzroku oraz słuchu.