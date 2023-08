Podała obiad byłym teściom. Zmarli po kilku dniach

Cztery osoby zjadły posiłek z grzybami. Trzy z nich nie żyją

- Jestem zdruzgotana, kochałam ich. Nie mogę uwierzyć w to, co się stało i bardzo mi przykro - mówiła dziennikarzom 48-latka.

Dla lokalnej społeczności to szok. W ich małym miasteczku Leongatha parafianie z pobliskiego kościoła baptystów w Korumburra zebrali się, aby wspólnie modlić się o powrót do zdrowia mężczyzny, który przebywa w szpitalu. 68-latek to bowiem lokalny pastor. Jak przekazano, oczekuje on na przeszczep wątroby.