Zazdroszczą mu wszyscy grzybiarze. Znalazł gigantycznego borowika

Niemal dwa kilogramy wagi i kapelusz o średnicy 36 cm - na taki okaz natknął się jeden z grzybiarzy z województwa pomorskiego. Znaleziony grzyb to piękny borowik, który zostanie pokrojony i ususzony - czytamy w lokalnym portalu. Prawdziwek gigant to kolejny w ostatnich dniach dowód na to, że warto wybrać się na grzybobranie. Zachęcają do tego Lasy Państwowe, zaznaczając jednak, by pamiętać o bezpieczeństwie.