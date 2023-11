Pod koniec sierpnia administracja Joe Bidena zatwierdziła pomoc wojskową dla Tajwanu w wysokości 80 mln dolarów w ramach programu Foreign Military Financing , choć pieniądze te zazwyczaj trafiały jedynie do suwerennych, sojuszniczych państw.

Amerykanie wspierają Tajwan. Pierwsze szkolenia wojskowe od 50 lat

Waszyngton formalne zakończył stosunki dyplomatyczne z Tajpej w 1979 roku, uznając jego przynależność do Chińskiej Republiki Ludowej. Amerykanom nie przeszkadza to jednak w cichym wspieraniu wyspy. - Stany Zjednoczone podkreślają desperacką potrzebę poprawy naszego potencjału wojskowego. To jasny sygnał strategicznej jasności dla Pekinu, że stoimy razem - mówił brytyjskim mediom Wang Ting-yu, blisko związany z prezydent Tajwanu Tsai Ing-wen.