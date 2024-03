Nowy prezydent Węgier Tamas Sulyok podpisał ustawę o przystąpieniu Szwecji do NATO. Budapeszt był ostatnią stolicą, która zwlekała z wyrażeniem zgody na dołączenie tego kraju do Sojuszu. Szwecja będzie 32. członkiem NATO. - To bardzo pozytywna informacja - skomentował szwedzki minister obrony narodowej Pal Jonson.