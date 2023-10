Szwecja stacza się w otchłań. Obrazy jak z Meksyku

Kilka dni temu na przedmieściach Sztokholmu doszło do eksplozji, która zniszczyła jedną z willi. Jak podają szwedzkie media, w budynku do niedawna mieszkał mężczyzna, który miał zapłacić nastolatkowi 100 tys. koron za zamordowanie innego nastolatka. Podejrzany po dokonaniu zbrodni miał wydać pieniądze na markowe ubrania.

Pod koniec września w wyniku wybuchu bomby w Uppsali zginęła przypadkowo 25-letnia dziewczyna. Jej jedną winą było to, mieszkała nieopodal członka gangu. We wrześniu 2022 r. tylko podczas jednego weekendu w mieście doszło do czterech eksplozji.