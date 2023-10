To może być przełomowe wydarzenie dla trwającej w Szwecji wojnie gangów. Najbardziej znany przywódca gangu w tym kraju miał zostać zatrzymany w Iranie. Rawa Majid, pseudonim Lis kurdyjski jest bossem gangu narkotykowego Foxtrot. Mężczyzna początkowo zbiegł do Turcji, skąd wydawał dyspozycje. Szwedzka policja od dawna ściga go listem gończym.