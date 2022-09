Szwecja: Dwie silne eksplozje obok Nord Stream

Przecieki nastąpiły w jednym miejscu w gazociągu Nord Stream 2 na południowy wschód od Bornholmu oraz w dwóch miejscach w gazociągu Nord Stream 1 na północny wschód od Bornholmu.

Zdjęcia świadczące o wycieku gazu we wspomnianych miejscach na Morzu Bałtyckim opublikowały we wtorek duńskie siły zbrojne. Na fotografiach widać bąbelki rozchodzące się po powierzchni wody na dużym obszarze. Do sieci trafiło także wideo z miejsca wycieku.

"Nie ma wątpliwości, że to był wybuch"

Szwedzka Narodowa Sieć Sejsmologiczna dodała, że jedna z eksplozji była na tyle silna, że została zarejestrowana w 30 stacjach pomiarowych w południowej Szwecji.

Reklama

- Wyraźnie widać, że fale odbijały się od dna. Nie ma wątpliwości, że to był wybuch - dodał Bjoern Lund w rozmowie z svt.se.

Wkrótce więcej informacji.