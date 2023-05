Szukali dwóch zaginionych nastolatek. Na jednej z posesji odkryto aż siedem ciał

Ciała siedmiu osób, w tym poszukiwanych nastolatek i 39-latka, odnalazły służby w stanie Oklahoma. Policja dodała, że zwłoki muszą być jeszcze poddane sekcji, lecz z dużym prawdopodobieństwem należą one właśnie do zaginionych dziewczyn i mężczyzny, który - jak się okazało - był przestępcą seksualnym. Lokalny szeryf nie doprecyzował jednak, do kogo mogą należeć szczątki pozostałych czterech osób. Według mediów, odkrycie miało miejsce na terenie posesji poszukiwanego 39-latka.

Zdjęcie Policja poszukiwała dwóch nastolatek i mężczyzny. Okazał się być przestępcą seksualnym / Stephen Maturen/Twitter: @DailyLound / AFP