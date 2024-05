Wybory w USA. Nikki Haley kandydatką na wiceprezydenta USA?

USA. Donald Trump mówił o kolejnych zamieszkach w przypadku jego przegranej

W niedawnym wywiadzie dla magazynu "Time" Trump nie wykluczył, że jego przegrana doprowadzi do kolejnych zamieszek , ponieważ - jak oznajmił - "zawsze zależy to od uczciwości wyborów".

W rozmowie z lokalną stacją telewizyjną z Pensylwanii były prezydent oświadczył z kolei, że nie żałuje, iż doszło do ataku na Kapitol 6 stycznia 2021 roku. Twierdził też, że nie namawiał swych zwolenników do wywołania zamieszek, lecz tylko do tego, "by szli za odruchem serca".