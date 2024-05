USA. Słowa Joe Bidena odbiły się echem w Japonii

- Dlaczego Chiny tak bardzo hamują gospodarkę? Dlaczego Japonia ma kłopoty? Dlaczego Rosja ma kłopoty? I Indie? Ponieważ są ksenofobiczne. Nie chcą imigrantów - mówił Joe Biden, którego słowa przytacza dziennik "The Japan Times".

Amerykański przywódca, zwracając się do obywateli dodał, że "jednym z powodów wzrostu naszej gospodarki jest wasza zasługa i wielu innych osób". - Dlaczego? Ponieważ przyjmujemy imigrantów - argumentował.

Słowa Joe Bidena dotarły do Japonii i nie pozostały bez odpowiedzi azjatyckiego sojusznika. W sobotę Tokio wydało oświadczenie, w którym stwierdzono, iż "niefortunne jest to, że pojawiły się komentarze nieoparte na dokładnym zrozumieniu polityki Japonii". Dodano też, że tamtejszy rząd przekazał komunikat do Białego Domu i ponownie wyjaśnił swoje stanowisko.