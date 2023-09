John Fetterman, amerykański senator reprezentujący stan Pensylwania, chodzi do pracy w szortach i bluzie z kapturem. Do tej pory było to wbrew obowiązującym w wyższej izbie Kongresu zasadom, jednak obowiązujące zasady zostały właśnie poluzowane. Cel? Pozwolić Fettermanowi ubierać się tak, jak chce. Z decyzją nie zgadzają się republikanie, którzy uważają, że to "brak szacunku dla instytucji". Polityk uznaje ich oburzenie za nieuzasadnione. Część opinii publicznej zastanawia się czy Fetterman w ogóle istnieje.