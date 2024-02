Michael Matheson zabrał ze sobą parlamentarnego iPada na tygodniowy wyjazd z rodziną do Maroko . Miało to miejsce w okolicach Bożego Narodzenia w 2022 roku.

Szkocja. Racunek za telefon powodem dymisji

Rachunek za transmisję danych wyniósł ponad 11 tys. funtów, czyli prawie 56 tys. złotych . Zapłacili go obywatele, ponieważ parlamentarzysta wystawił fakturę za wyjazd twierdząc, że wykonywał obowiązki służbowe. Portal Sky News przypomniał, że sekretarz zarabia 118 511 funtów rocznie (ponad 600 tys. zł rocznie - red. ) . Z czasem parlamentarzysta zgodził się zwrócić te pieniądze.

Po tym, jak historia trafiła na pierwsze strony gazet, okazało się, że za wysoki rachunek odpowiedzialni są nastoletni synowie parlamentarzysty. Podczas rodzinnych wakacji używali oni iPada jako hotspotu do oglądania meczów piłki nożnej. Media informują, że początkowo polityk nie był świadomy tego, co się stało. Twierdził, że żona powiedziała mu prawdę dopiero, gdy sprawa wywołała publiczne oburzenie. Nadal utrzymywał jednak, że używał iPada do pracy parlamentarnej. a za wygórowany rachunek obwiniał przestarzałą kartę SIM.