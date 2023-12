Zaledwie jeden procent migrantów, którzy przybyli do Wielkiej Brytanii od 2020 roku, wrócił do swojego kraju - wynika z danych brytyjskiego rządu. Ponad połowę z 1182 odesłanych stanowili Albańczycy, ponieważ - zgodnie z brytyjskim prawem - kraj ten uznano za bezpieczny. Dla porównania, w tym okresie na Wyspy przybyło łącznie blisko 112 tys. osób. Informacja wywoła oburzenie wiceprzewodniczącego torysów. - Czy to akceptowalna liczba? - pytał.