Szefowa MSZ Niemiec: Rozliczaniu się nie może być i nie będzie końca

- Rozliczenie się i pamięć o niezmierzonych cierpieniach, jakie Niemcy wyrządziły ludziom w Polsce, pozostają ważnymi zadaniami dla naszego i przyszłych pokoleń - nie może być i nie będzie temu końca - powiedziała szefowa niemieckiej dyplomacji Annalena Baerbock. Wcześniej minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau wystosował do Niemiec notę dyplomatyczną w sprawie reparacji. Niemiecka polityk nie odniosła się do pisma. W poniedziałek przyleci do Polski, by wziąć udział w uroczystościach związanych z rocznicą zjednoczenia Niemiec.

