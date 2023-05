Saldo uderza w Amerykanów: Niech sami walczą

Ukraińska Prawda podkreśla, że desperackim apelem o znaczeniu wyłącznie propagandowym, Saldo stara się zwrócić na siebie uwagę ukraińskich żołnierzy i przekonać ich, że naród jest "zastraszony", a "Amerykanie sami powinni iść na wojnę".

- Pomyślcie o tych, którzy stoją za waszymi plecami i popychają was do wojny wbrew waszej woli. Wiemy, że nie chcecie walczyć, ale oni tak zastraszyli Ukraińców, że boicie się nawet powiedzieć to na głos. Jeśli chcą, niech Amerykanie walczą swoją własną bronią, zamiast was zmuszać - mówił współpracownik Kremla.

Portal zauważa, że we wtorek Naczelny Sąd Antykorupcyjny Ukrainy podjął decyzję o konfiskacie części majątku Saldo. Wcześniej, jak informował "Guardian", firma kolaboranta zajmująca się zbożem, została zarejestrowana w Wielkiej Brytanii.