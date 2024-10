Świętowali jak co roku, nagle runął pomost. Są ofiary śmiertelne

Mieszkańcy wyspy Sapelo w USA obchodzili coroczne święto, gdy nagle doszło do tragedii. Pod osobami czekającymi na prom nagle zawalił się pomost. Konstrukcja runęła do wody, a wraz z nią około 20 osób. Niestety część z nich nie przeżyła. Lokalne służby powiadomiły o co najmniej siedmiu ofiarach śmiertelnych.