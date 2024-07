11 osób nie żyje, a 30 wciąż są poszukiwane - to bilans zawalenia się mostu autostradowego na północnym zachodzie Chin. Do katastrofy doszło w wyniku gwałtownej ulewy i powodzi w Shangluo w prowincji Shaanxi. Lider Państwa Środka Xi Jinping zwrócił się w sobotę z odezwą do ratowników pracujących na miejscu.