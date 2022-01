- 22-letni syn, mąż, funkcjonariusz i przyjaciel, został zabity ponieważ zrobił to, o co go poprosiliśmy - powiedziała komisarz nowojorskiej policji Keechant Sewell. Do tragedii doszło w piątek.

Według organów ścigania, na które powołuje się agencja AP, strzelanina miała miejsce ok. godziny 18 czasu lokalnego. Funkcjonariusze przybyli na wezwanie w sprawie zakłócenia porządku. Zaalarmowała ich matka, która nie mogła poradzić sobie z synem.

Czterech policjantów rannych w strzelaninach

"Trzech policjantów rozmawiało z kobietą w przedpokoju, a kiedy następnie dwóch przeszło do pokoju w głębi mieszkania, gdzie znajdował się syn, rozległy się strzały" - podała AP. Jak dodała agencja, powołując się na anonimowe źródło, podejrzany został zabity.

Reklama

Zgodnie z doniesieniami Nowojorskiego Departamentu Policji (NYPD), wcześniej w tym tygodniu w strzelaninach rannych zostało czterech policjantów, z których jeden zmarł.

Cytowany przez "New York Times" rzecznik burmistrza Erica Adamsa poinformował, że przed piątkową strzelaniną brał on udział w czuwaniu po śmierci 11-miesięcznej dziewczynki. Zginęła ona w środę wieczorem od zabłąkanej kuli. Później burmistrz pojechał do szpitala, gdzie przewieziono rannych funkcjonariuszy.

Adams, będący niegdyś także policjantem, zobowiązywał się do poprawy stanu bezpieczeństwa w mieście. Jak deklaruje, to jedno z jego największych wyzwań na stanowisku burmistrza Nowego Jorku.