Strzelanina w Nicei. Nie żyje jedna osoba

Policja w Nicei potwierdziła, że prowadzi w mieście operację.

Służby apelują do mieszkańców, by unikali przebywania w okolicy, w której doszło do strzelaniny.

- Prowadzono operację dotyczącą zabójstwa popełnionego 24 grudnia w Las Planas. Planowano zatrzymanie podejrzanych w tej sprawie. Operacja poszła źle. Funkcjonariusz policji otworzył ogień do jednej z osób. O 12:30 stwierdzono zgon rannego - poinformował prokurator Xavier Bonhomme. Śledztwo prowadzi Generalny Inspektorat Policji.



Służby badają szczegóły zdarzenia. Zatrzymano policjanta, który otworzył ogień. Jak poinformował prokurator, przy ofierze nie znaleziono broni.



W związku z tą operacją aresztowano kilka osób. - Samochód podejrzanych jest przeszukiwany - powiedział prokurator.