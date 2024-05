Strzelał do premiera Słowacji. Kim jest zamachowiec?

Robert Fico postrzelony. Zamach na premiera Słowacji. "Zwabił go do siebie"

- Krzyczał na niego, żeby podszedł bliżej, zwabił go do siebie i wyciągnął broń - relacjonował w rozmowie z gazetą jeden ze świadków zdarzenia. Inny mówił, że usłyszał "cztery szybkie strzały".

Robert Fico postrzelony. Zamach na premiera Słowacji. Mężczyzna miał pozwolenie na broń

- Nie mam pojęcia, co ojciec miał na myśli, co zaplanował i dlaczego tak się stało - mówił mężczyzna w rozmowie z aktuality.sk. Pytany, czy Juraj C. był negatywnie nastawiony do słowackiego premiera, mówił: "Powiem tak - nie głosował na niego. To wszystko, co mogę na ten temat powiedzieć".