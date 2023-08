Strach przed promieniotwórczym sushi. Reagują na wydarzenia w Japonii

Japonia przygotowuje się do spuszczenia uzdatnionej radioaktywnej wody z elektrowni w Fukushimie do oceanu. Jak podaje CNN, powołując się na tamtejszych urzędników, proceder ten ma nastąpić już w najbliższy czwartek. Decyzja wzbudziła niepokój m.in. wśród władz Hongkongu.

Uwolnienie radioaktywnej wody z Fukushimy. Hongkong chce ograniczyć import żywności

John Lee Ka-chiu, szef tamtejszej administracji polecił swojemu rządowi, aby natychmiast wprowadzili ograniczenia importu niektórych japońskich produktów spożywczych. We wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych wyraził swój sprzeciw i podkreślił, że decyzja ta jest "nieodpowiedzialna". Argumentował to tym, że lekceważy się w ten sposób bezpieczeństwo żywności, a także stwarza zagrożenie dla środowiska.

Korea Południowa natomiast nie podziela obaw, jakie płynął z Hongkongui jak podaje Reuters, nie "widzi problemu z naukowymi bądź technicznymi aspektami planu Japonii", co nie oznacza, że w pełni go akceptuje. "Chcemy podkreślić, że nasz rząd niekoniecznie zgadza się z planem uwolnienia zanieczyszczonej wody lub go popiera" - sprecyzowano w oświadczeniu.