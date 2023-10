Na przedmieściach Sztokholmu w poniedziałek nad ranem doszło do dwóch eksplozji. W wyniku jednej z nich dom w dzielnicy willowej w Haesselby został całkowicie zniszczony. Według mediów wybuchy mają związek z trwającą w Sztokholmie i Uppsali wojną gangów. W tym roku doszło w Szwecji do 134 eksplozji. Tylko we wrześniu zginęło łącznie 12 osób.