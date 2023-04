Demonstracje odbyły się też m.in. w Marsylii, Strasburgu, Tuluzie, Dijon, Caen, Lille i Grenoble - wylicza AFP.

Związki zawodowe zaapelowały do prezydenta Emmanuela Macrona, by nie podpisywał ustawy wprowadzającej reformę i wezwały do kolejnych masowych protestów 1 maja, w Święto Pracy. Macron już wcześniej ogłosił, że podpisze ustawę w ciągu 48 godzin.

Związkowcy odrzucili też zaproszenie prezydenta na rozmowy o reformie we wtorek.

Piątkowa decyzja Rady Konstytucyjnej pozwoli na ostateczne przyjęcie reformy, której głównym punktem jest podwyższenie wieku emerytalnego z 62 do 64 lat. Od stycznia przeciwko tym zmianom odbywały się cykliczne protesty w całym kraju, gromadzące setki tysięcy demonstrantów.