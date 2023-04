Kwestia ta wywołała już wcześniej we Francji protesty. W czwartek w Paryżu zgromadziło się 400 tys. demonstrantów. Tuż po południu grupa kolejarzy wtargnęła we francuskiej stolicy do siedziby koncernu LVHM, należącego do najbogatszego człowieka na świecie, Francuza Bernarda Arnault. Do starć z policją doszło m.in. w Nantes, Rennes oraz w Lyonie.

Rada konstytucyjna aprobuje podwyższony wiek emerytalny

Rada Konstytucyjna oceniała w piątek zgodność rządowej ustawy emerytalnej z konstytucją. Zaaprobowała przy tym większość założeń nowej ustawy, w tym najbardziej newralgiczną jej część - podwyższenie wieku emerytalnego do 64 lat. Czwartkowe demonstracje we Francji były już dwunastą falą protestów.

Jak wynika z informacji przekazanych przez Reutersa, prezydent Francji Emmanuel Macron ma podpisać nowe prawo w ciągu następnych 48 godzin.

