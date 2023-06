Stany Zjednoczone unikną bankructwa. Joe Biden podjął decyzję

Oprac.: Joanna Mazur Świat

Prezydent Joe Biden podpisał w sobotę przyjętą przez Kongres ustawę, zawieszającą do 2025 r. limit zadłużenia państwa. Ten ruch pozwoli Stanom Zjednoczonym na uniknięcie bankructwa. Obecnie limit długu wynosi 31,4 bln dolarów. Gdyby nie doszło do porozumienia, po 5 czerwca zabrakłoby środków do planowanych wypłat m.in. do funduszów ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych dla seniorów.

Zdjęcie Joe Biden podpisał ustawę o zawieszeniu limitu zadłużenia / AFP