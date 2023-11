- Żyjemy w niebezpiecznych czasach i w takich momentach ważne jest, aby bronić tego, co słuszne - mówił premier Wielkiej Brytanii w trakcie przemówienia wygłoszonego na dorocznym bankiecie wydawanym przez lorda majora gminy City of London. Rishi Sunak dużą część swojego przemówienia poświęcił wojnie Izraela z Hamasem oraz w Ukrainie. Nawiązał również do zawirowań w brytyjskim rządzie i powrotu do gabinetu byłego premiera Davida Camerona.