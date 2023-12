W piątkowej rozmowie komisarza UE ds. sprawiedliwości Didiera Reyndersa z agencją Reutera wynika, że odblokowanie dostępu Polski do dalszych funduszy unijnych "może zająć tygodnie lub miesiące". - Jest zaangażowanie. Przesłanie dotyczące praworządności jest bardzo ważne, ale to nie wystarczy. Musimy zobaczyć reformy. To zajmie trochę czasu - stwierdził.