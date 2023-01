Terenu w rejonie placu Świętego Piotra i prowadzącej do niego via della Conciliazione pilnują wzmocnione patrole sił porządkowych. Barierkami wyznaczono korytarze, którymi odbywać się będzie ruch wiernych.

Od wczesnych godzin porannych w stronę Watykanu zmierzają wierni i przedstawiciele duchowieństwa, by oddać hołd pierwszemu w dziejach emerytowanemu papieżowi, którego ciało będzie wystawione w bazylice Świętego Piotra od godziny 9 w poniedziałek do środy wieczorem.

Spodziewany przyjazd ponad 100 tys. wiernych

Władze Rzymu podały, że spodziewane jest przybycie do Watykanu 30-35 tysięcy osób dziennie. To liczby wielokrotnie mniejsze niż w 2005 roku, gdy setki tysięcy wiernych oddały hołd Janowi Pawłowi II. Ludzie stali wtedy w kolejce do bazyliki kilkanaście godzin.

"Franciszek pierwszy był w domu Benedykta XVI po jego śmierci"

- Papież Franciszek jako pierwszy przybył do domu Benedykta XVI na wiadomość o jego śmierci w sobotę - powiedział dziennikarzom dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni. Dodał, że papież zatrzymał się na modlitwę w dawnym budynku klasztornym, gdzie mieszkał jego poprzednik.

Tam znajdowało się ciało emerytowanego papieża. Przeniesienie ciała z Mater Ecclesiae do bazyliki watykańskiej nie będzie wydarzeniem publicznym.

Msza pogrzebowa odbędzie się w czwartek na placu Świętego Piotra. Po niej Benedykt XVI zostanie pochowany w Grotach Watykańskich.