Sondaż z Niemiec. Połowa uchodźców z Ukrainy chce pozostać w kraju

Prawie połowa dorosłych uchodźców z Ukrainy w Niemczech chce pozostać w kraju na dłuższy czas - wynika z sondażu, w ramach którego na początku tego roku przepytano około 7000 Ukraińców. Aż 44 procent respondentów chce pozostać w Niemczech "na stałe" lub "jeszcze przez kilka lat". Oznacza to wzrost o 5 punktów procentowych w porównaniu do badania przeprowadzonego pod koniec lata 2022. Głównym powodem może być niepewny przebieg wojny w Ukrainie.

31 procent respondentów odpowiedziało, że chce powrócić do swojego kraju po zakończeniu wojny. 23 procent jest jeszcze niezdecydowanych. Prawo pobytu dla uchodźców z Ukrainy obowiązuje do marca 2024 roku. Większość osób, które uciekły do Niemiec przed wojną, to kobiety i dzieci.

Tylko nieliczni są zatrudnieni

Według badania, 18 procent osób przybyłych z Ukrainy do Niemiec z początkiem roku znalazło zatrudnienie - to tylko nieznacznie więcej niż pod koniec lata 2022 roku, kiedy liczba ta wynosiła 17 procent. Jednak ponad dwie trzecie uchodźców z Ukrainy, którzy na początku 2023 roku nie mieli jeszcze pracy, powiedziało, że chce ją podjąć natychmiast lub w ciągu kolejnego roku.

Analitycy wyjaśniają niski poziom zatrudnienia wśród Ukraińców ich wysokim udziałem w kursach językowych i integracyjnych, które poprawiają szanse na rynku pracy. Julia Kosakowa, badaczka z Instytutu Badań Rynku Pracy i Zawodów, powiedziała, że ze względu na uczestnictwo w kursach, osoby te mają ograniczony dostęp do rynku pracy. 75 procent z nich ukończyło kurs języka niemieckiego lub aktualnie uczęszcza na taki kurs.

58 procent dzieci w wieku od trzech do sześciu lat uczęszcza do placówki opieki dziennej. Oprócz uznania ukraińskich kwalifikacji to właśnie brak możliwości opieki nad dziećmi jest główną przeszkodą w podjęciu pracy.

Postępy w nauce języka

Z badania wynika, że do początku 2023 roku uchodźcy z Ukrainy poczynili znaczące postępy w nauce języka niemieckiego. Trzy czwarte uchodźców w tym czasie uczęszczało na jeden lub więcej kursów niemieckiego. Jednak tylko 8 procent z nich oceniło swoje umiejętności językowe jako "bardzo dobre" lub "dobre". Jedna czwarta, czyli 27 procent, odpowiedziało "jako tako", co w porównaniu do poprzedniego badania oznacza podwojenie. Jednocześnie odsetek uchodźców, którzy "w ogóle" nie mówią po niemiecku, zmniejszył się o połowę do 18 procent.

Badanie jest wspólnym projektem Instytutu Badań Rynku Pracy i Zawodów (IAB), Federalnego Instytutu Badań Ludnościowych (BiB), Centrum Badawczego Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców (BAMF-FZ) oraz Panelu Socjoekonomicznego (SOEP) Niemieckiego Instytutu Badań Gospodarczych (DIW Berlin).

Redakcja Polska Deutsche Welle

***

