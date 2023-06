Około godziny 22.30 Anastazja zadzwoniła do swojego chłopaka i powiedziała mu, że jest pijana i że ktoś odwiezie ją do pokoju hotelowego na motocyklu. Około 23 wysłała swoją lokalizację chłopakowi. Mężczyzna ruszył we wskazane miejsce, ale nikogo tam nie zastał, a telefon 27-letniej Polki był wyłączony. Anastazja nie wróciła do pokoju hotelowego, a chłopak we wtorek rano powiadomił policję o zaginięciu dziewczyny.

Mieszkaniec Bangladeszu zatrzymany. W jego mieszkaniu odkryto ślady zaginionej Anastazji

Śledczy natychmiast przystąpili do działania, zabezpieczony został m.in. monitoring. - To właśnie dzięki niemu w dużej mierze udało się ustalić personalia mężczyzn, którzy podeszli w wieczór zaginięcia do dziewczyny - mówi jeden z funkcjonariuszy Komendy Głównej Policji, znający kulisy sprawy.

Jednym z nich okazał się 32-letni mieszkaniec Bangladeszu. - Jest on znany lokalnym mieszkańcom. Przebywał od na wyspie Kos od kilku lat, gdzie zajmować miał się drobnymi pracami, takimi jak praca na polu czy jakieś niewielkie prace budowlane - opowiada nasz informator.

Mężczyzna został zatrzymany. 32-latek z Bangladeszu, jeszcze przed odkryciem ciała, usłyszał zarzut uprowadzenia 27-letniej Polki. Mężczyzna twierdzi, że zabrał Anastazję do mieszkania, gdzie miał z nią uprawiać seks, ale potem miał odstawić ją w okolice hotelu, gdzie mieszkała.

Śledczy, jak wynika z doniesień greckich mediów, zauważyli u 32-latka ślady zadrapań. Policja w mieszkaniu znalazła także zaplamioną krwią bluzę i blond włosy. Na miejscu znaleziono również zużytą prezerwatywę. Informację tę potwierdziła część greckich mediów u lokalnych policjantów.

W domu zatrzymanego znaleziono także bilet lotniczy do Włoch. - Ten miał zostać zakupiony już po zaginięciu Anastazji. Mężczyzna 15 czerwca chciał polecieć do Bergamo - mówi policjant z Komendy Głównej Policji, znający kulisy sprawy.

Współlokator i fałszywe zeznania

Zatrzymany w tej sprawie 32-letni mieszkaniec Bangladeszu ma dziś zostać przesłuchany przez śledczych. To nie jedyna osoba, która może usłyszeć zarzuty. Greccy śledczy przesłuchali współlokatora mężczyzny, który twierdził, że Anastazji nigdy nie było u nich w mieszkaniu. Przeczą temu zabezpieczone na miejscu ślady DNA.

- Może usłyszeć, co najmniej, zarzut utrudniania śledztwa - mówi nam policjant z Komendy Głównej Policji, znający kulisy śledztwa.

Tę informację podała także część greckich mediów, powołując się na nieoficjalne informacje od greckiej policji.

27-letnia Polka nie żyje

W niedzielę śledczy odnaleźli ciało zaginionej Anastazji. Informację o jej śmierci potwierdziła rodzina oraz minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

"Trudno mi to napisać... Ale spoczywaj Siostrzyczko!! Bądź błogosławiona na tamtym świecie i bądź pewna, że sprawiedliwości stanie się zadość!! Spoczywaj w spokoju" - napisał brat Anastazji na Facebooku.