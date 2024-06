Włochy. Schody Hiszpańskie oblane farbą. Skutki protestu w Rzymie

Do akcji doszło w obecności licznych turystów i przechodniów. - To jest krew, to jest rzeź, której społeczeństwo nie chce oglądać, która zawsze pozostaje ukryta i akceptowana, jak gdyby śmierć z rąk męża, partnera czy syna była rzeczą normalną - mówili uczestnicy protestu.