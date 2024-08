Rzymskie Koloseum zbudowano prawie dwa tysiące lat temu, dlatego nie dziwi, że Włosi są wyczuleni na punkcie ochrony wyjątkowego zabytku starożytności . Niestety, w piątek po południu doszło do "kolejnej zniewagi" budowali - pisze "la Repubblica".

Koloseum. Imię na starożytnym murze

Młody turysta na murach starożytnej areny wyrył swoje imię. Na miejscu interweniowała ochrona Koloseum oraz funkcjonariusze policji. 19-latek usłyszał zarzuty zniesławienia i niszczenia dóbr kultury, co we Włoszech jest zagrożone karą pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do trzech lat.