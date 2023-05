O finezyjnych kolumnach i stalaktytach z zamarzniętej wody w Demianowskiej Jaskini Lodowej można już zapomnieć. Lód pozostał tylko w najniższych partiach tej turystycznej atrakcji leżącej w Niżnych Tatrach. I wyłącznie na skalnej podłodze. Jest go najmniej od 70 lat i nie wydaje się, by w najbliższym czasie sytuacja miała się odwrócić.

Opiekujący się jaskinią przyznali w komunikacie, że w ciągu ostatniej dekady więcej lodu topiło się latem niż przymarzało zimą. Proces przyspieszyły zmiany klimatyczne, bo grudzień, styczeń czy luty na Słowacji nie bywają już tak mroźne, jak kiedyś.

Lód w demianowskiej jaskini niemal całkiem stopniał. Zostało 10 m3

Niecodzienny wytwór natury, jakim była Demianowska Jaskinia Lodowa, udostępniono dla odwiedzających jeszcze w XIX wieku. Gruntowne prace modernizacyjne przeprowadzono tam w latach 50. i wtedy pierwszy raz lodowym kształtom groziło niebezpieczeństwo.

Zdjęcie Tak Demianowska Jaskinia Lodowa wyglądała w przeszłości / Jojo / Wikimedia

Robotnicy, przez brak ostrożności, zaburzyli mikroklimat w grocie, a zmarzlina zaczęła się roztapiać. Sytuację uratowali specjaliści, ale tym razem problem jest poważniejszy - podaje portal denik.cz.

Eksperci nie wiedzą, czy lód dalej będzie formował się w jaskini. Nawet jeśli tak się stanie, nie od razu będzie go tyle, ile na archiwalnych zdjęciach. W 2006 roku szacowano, że w grocie jest go ok. 1,25 tys. metrów sześciennych, dziś pozostało około 10 - podała słowacka telewizja Markiza.

Zostały wapienne ściany. Demianowska Jaskinia Lodowa nadal otwarta dla turystów

Pod uwagę brano sztuczne ochładzanie lodowej jaskini, ale obecnie taka idea nie jest na tapecie. Administratorzy sądzą, że wszystko należy zostawić naturze, a taka ingerencja byłaby wbrew tej zasadzie. Jedynie w 2019 i 2021 roku przed wejściem do jaskini instalowano płachtę z izolującego materiału, by do wnętrza dostawało się latem mniej ciepłego powietrza.

Jaskinię nadal można odwiedzać, ale turyści na udostępnionym im 540-metrowym odcinku zobaczą w niej tylko wapienne ściany. Jeśli ktoś chciałby zobaczyć grotę, w której jest jeszcze lód, Słowacy zapraszają do Dobszyńskiej Jaskini Lodowej, położonej o 100 km na zachód od Koszyc.