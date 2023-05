To nagranie z żubrem stało się hitem sieci. Leśnicy udostępnili film

Oprac.: Jakub Laskowski Ciekawostki

Monitoring z ukrytej kamery leśników z Hajnówki uchwycił niecodzienny widok. Widać na nim żubra, który przechadza się po lesie i odkrywa sprzęt należący do Lasów Państwowych. Jego reakcja zaskoczyła wszystkich. Król puszczy postanowił sprawdzić, z czym ma do czynienia, używając do tego… języka!

Zdjęcie W lesie żubr zauważył ukrytą kamerę. Postanowił sprawdzić jej stan czystości i solidnie ją polizał / Nadleśnictwo Hajnówka / facebook.com