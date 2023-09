Skutki tragicznej powodzi w Libii. Całe dzielnice zmyte przez wodę

Osama Ali, rzecznik służby ratunkowej podległej rządowi w Trypolisie, przekazał, że szpitale w Dernie są już pozamykane, a kostnice przepełnione , co powoduje, że zwłoki są pozostawiane na chodnikach.

- Libia nie była przygotowana na taką katastrofę. Nigdy wcześniej nie byliśmy świadkami czegoś takiego. Przyznajemy, że wcześniej wystąpiły niedociągnięcia, ale po raz pierwszy mamy do czynienia z tak ogromną tragedią - powiedział Ali.

Libia: Lawiny błotne niszczyły mosty i porywały ludzi

Deszcz, który przeszedł przez kilka miast w północno-wschodniej Libii, jest wynikiem bardzo silnego układu niskiego ciśnienia, który w zeszłym tygodniu sprowadził do Grecji katastrofalną powódź i przedostał się na Morze Śródziemne, po czym przekształcił się w cyklon.

W wyniku burzy doszło do przerwania dwóch tam znajdujących się na przedmieściach Derny na rzece Wadi Derna, co doprowadziło do powstania ogromnych lawin błotnych, które zniszczyły mosty i porwały ludzi.