Jak informowaliśmy w Interii, w niedzielę wieczorem komisja wyborcza oficjalnie ogłosiła wyniki wyborów do austriackiej Rady Narodowej , niższej izby austriackiego parlamentu. Po podliczeniu głosów ustalono, że pierwsze miejsce zdobyła Wolnościowa Partia Austrii (FPOe) uzyskując 28,8 proc. głosów.

Na drugim miejscu znalazła się rządząca do tej pory Austriacka Partia Ludowa (OeVP), która zdobyła 26,3 proc. głosów . W Radzie Narodowej zasiądą również deputowani z list Socjaldemokratycznej Partii Austrii (SPOe), która uzyskała 21,1 proc. głosów, Nowej Austrii i Forum Liberalnego (NEOS) - 9,2 proc. oraz Zielonych (Gruene) - 8,3 proc.

Wybory w Austrii. Która partia zdobędzie władzę?

Oznacza to, że na kanclerza będzie mógł wskazać dowolnie wybranego przez siebie kandydata. Gotowość do podjęcia się misji stworzenia rządu zadeklarowali liderzy wszystkich ugrupowań, które dostały się do parlamentu.