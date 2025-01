Skandal z udziałem Brauna. Europoseł wyprowadzony z sali plenarnej

Do incydentu z udziałem europosła Grzegorza Brauna doszło w środę podczas sesji plenarnej w Parlamencie Europejskim , która dotyczyła Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Europarlamentarzysta zakłócił kończącą spotkanie minutę ciszy poświęconą ofiarom Zagłady.

- Zwracam się do pana posła Brauna. Proszę o natychmiastowe opuszczenie Izby. Bardzo proszę o wyprowadzenie posła z sali plenarnej - powiedziała. Słowa szefowej PE zostały nagrodzone oklaskami.

Grzegorz Braun wywołał skandal w PE. Wyprowadzono go z sali

"Nie 'zakłóciłem', uzupełniłem - wezwaniem do modlitwy za ofiary żydowskiego ludobójstwa w Gazie" - napisał Grzegorz Braun w mediach społecznościowych po incydencie. "Wykluczony z obrad przez ⁦Robertę Metsolę podzieliłem się uwagą, że najwyraźniej wszystkie ofiary są równe, ale niektóre równiejsze" - dodał.

Zajście skomentował europoseł PiS Tomasz Bocheński . "Było to po prostu głupie" - napisał.

Europoseł Braun wyprowadzony z sali plenarnej PE. "Znieważył wszystkie ofiary"

Eurodeputowany KO Michał Szczerba ocenił, że to Konfederacja wprowadziła do polskiej i europejskiej polityki Grzegorza Brauna i to ono "ponosi pełną odpowiedzialność za jego antysemityzm i ruską agendę".