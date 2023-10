Urząd Gubernator Generalnej Kanady Mary Simon przeprosił Kanadyjczyków za to, że w przeszłości jednym z najwyższych odznaczeń Kanady uhonorowano byłego ukraińskiego żołnierza dywizji galicyjskiej Waffen SS. To pokłosie skandalu jaki wybuchł po zaproszeniu do parlamentu 98-letniego Jarosława Hunki, innego weterana SS Galizien. W Kanadzie toczą się rozmowy nad upublicznieniem raportu Komisji Deschenes z 1986 r., która badała możliwość przebywania w kraju zbrodniarzy wojennych.