Do skandalicznych wydarzeń doszło w 2013 r., kiedy chirurg Simon Bramhall pracował w Queen Elizabeth Hospital w Birmingham - pisze "The Guardian". Brytyjska gazeta zwraca uwagę, że mężczyzna "zaryzykował wszystko i zaprzepaścił karierę".

Lekarz był cenionym specjalistą. Przeprowadzał operacje transplantacji organów i pozostawiał na nich swoje inicjały, używając do tego celu argonu . Po latach przyznał się do winy, tłumacząc, że się stresem i chęcią "złagodzenia napięcia" po długich i skomplikowanych zabiegach medycznych.

Wielka Brytania. Chirurg wypalał swoje inicjały na wątrobach pacjentów

Inicjały lekarza na organach wewnętrznych pacjentów Simona Bramhalla odkryto przypadkiem. Zauważył je inny lekarz. "Autografy" chirurga miały około 4 cm długości. W szpitalu wszczęto dochodzenie, Bramhall w 2014 r. zrezygnował z pracy. Ale na tym się nie skończyło. Był to początek bardzo powolnego końca jego kariery. Po kilkumiesięcznym zawieszeniu kontynuował praktykę chirurgiczną w innej placówce do 2020 r.

W międzyczasie w 2017 r. lekarz został ukarany grzywną w wysokości 10 tys. funtów, w grudniu 2020 r. zawieszono go w zawodzie lekarza na co najmniej pięć miesięcy. Do sprawy powrócono w 2021 r., ponieważ od decyzji o zawieszeniu odwołała się brytyjska Generalna Rada Lekarska, która prowadzi oficjalny rejestr lekarzy w Wielkiej Brytanii. Ostatecznie uznano, że czasowe zawieszenie nie jest wystarczającą karą.