Skandal na uniwersytecie. Prowadzący kazał studentom "wracać do Polski"

W ciągu ostatniego tygodnia wyznawcy judaizmu studiujący na Uniwersytecie Concordia w Kanadzie spotkali się z dużą liczbą gróźb werbalnych i fizycznych - relacjonują media. Doszło tam do skandalicznego zdarzenia. Na korytarzu uczelni jeden z prowadzących Yanis Arab krzyczał do żydowskich studentów: "wracajcie do Polski, k..!".