"Infrastruktura należąca do operatorów łączności telefonicznej miała zostać zaatakowana w kilku francuskich departamentach " - poinformował w poniedziałek dziennik "Le Parsien". Nieznani sprawcy przecięli kable w departamentach Hérault, Bouches-du-Rhône, Oise, Meuse, Drôme i Aude. Pojawiają się też informacje z problemem w dostępie do internetu abonentów operatora SFR .

To kolejne ataki wymierzone w komunikację, do których doszło w ostatnim czasie we Francji. - Zidentyfikowano "pewną liczbę profili (osób)", które mogły być sprawcami aktów sabotażu na liniach kolei dużych prędkości - przekazał minister spraw wewnętrznych Francji Gerald Darmanin.