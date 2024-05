Komunikat ABW. W tle seria podpaleń

"Są to kolejne zatrzymania w śledztwie dotyczącym działania zorganizowanej grupy przestępczej, mającej za zadanie dokonywanie aktów sabotażu , w szczególności podpaleń, na zlecenie rosyjskich służb specjalnych" - dodano.

"W styczniu bieżącego roku ABW zatrzymała obywatela Ukrainy , który czynił przygotowania do podpaleń obiektów na terenie Wrocławia. W toku przeprowadzonych czynności procesowych ujawniono i zabezpieczono m.in. przedmioty mogące służyć do realizacji kolejnych tego typu działań sabotażowych" - czytamy w komunikacie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Komunikat ABW. W tle ostatnie podpalenia w Polsce

O akcji ABW na terenie Pruszkowa i Gocławia Dobrzyński informował we wtorek. "Funkcjonariusze ABW realizowali czynności na zlecenie i pod nadzorem Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu" - napisał.