Jak informuje agencja UKRInform, na fragmenty myśliwców natrafiono w trakcie prac saperów.

Ukraina. Myśliwce Hurricane odnalezione

Znajdowały się w rowie, do którego, najprawdopodobniej, ściągnięto je z pobliskiego pola. Przed zakopaniem, maszyny zostały pozbawione elementów uzbrojenia.

Obecnie prace wydobywcze prowadzone są przez ukraińskie Muzeum Lotnictwa. Badacze starają się zidentyfikować elementy, które w miarę możliwości połączą, by stały się częścią ekspozycji.

Jak przekazał mediom Wasyl Romanenko, szef zespołu naukowców z Muzeum Lotnictwa, pomoc Wielkiej Brytanii dla wojsk ZSRR w latach 40. ubiegłego wieku można porównać z dzisiejszą pomocą Ukrainie.

Brytyjska pomoc podczas II wojny światowej

- W 1941 roku Wielka Brytania była pierwszym krajem, który dostarczył Związkowi Radzieckiemu myśliwce na skalę masową. Dziś Wielka Brytania jest pierwszym krajem, który przekazuje naszej armii pociski Storm Shadow - stwierdził.

Według oficjalnych danych w latach 1941-44 do armii czerwonej trafiło blisko 3 tysiące samolotów Hurricane. Były one używane do osłony sieci transportowych, tras i węzłów kolejowych.

Na tego typu maszynach latali między innymi polscy lotnicy z dywizjonu 303 w trakcie bitwy o Anglię.

