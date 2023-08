Sąsiedzi usłyszeli krzyki. Dobiegały z zabarykadowanego domu

Do interwencji policjantów z Louisville w Kentucky doszło w zeszłym tygodniu, ale nagranie z momentu zdarzenia udostępniono w mediach społecznościowych we wtorek. Z informacji ze zgłoszenia na numer alarmowy wynikało, że sąsiedzi usłyszeli kobiecy krzyk i błagania o pomoc.

Sąsiad przyniósł drabinę. Policjanci musieli użyć siekiery

Okazało się, że sprawca przykuł kobietę łańcuchem do podłogi i zacisnął go na jej szyi przy pomocy kłódki. Na nagraniu słychać jak ofiara przeprasza interweniującego funkcjonariusza tłumacząc, że porywacz zabrał klucz ze sobą.

Funkcjonariuszom udało się przeciąć łańcuch przy pomocy znalezionej w domu siekiery . Po wyprowadzeniu kobiety z budynku, do bezpiecznego usunięcia resztek łańcucha wykorzystano nożyce do cięcia metali.

Porwanie po burzliwej kłótni

"New York Post" wskazuje, że dwa dni po interwencji zatrzymano domniemanego sprawcę uwięzienia - okazał się nim 36-letni Moises May, ojciec dziecka kobiety. Z informacji śledczych wynika, że partnerka próbowała odejść od niego po burzliwej kłótni. Gdy przyszła do jego domu po swoje rzeczy, mężczyzna obezwładnił ją, przykuł do podłogi i zabrał telefon komórkowy, by nie mogła wezwać pomocy.