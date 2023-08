" Funkcjonariusze wykonali telefon do firmy i ustalili, że przełożony nie wyraził zgody na zabranie miedzianych przewodów " - opisali mundurowi.

Polak ukradł prawie 300 kg kabli. Szybko trafił do aresztu

"Szacunkowa wartość łupu przy obecnej cenie 4 euro za kilogram to ok. 1200 euro (ok. 5300 zł - przyp. red)" - poinformowano.