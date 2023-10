Sabotażyści przenikają do Gruzji. Saakaszwili ostrzega

Informacje o rosyjskich grupach dywersyjnych w Gruzji Micheil Saakaszwili przekazywał podczas rozprawy sądowej, w której uczestniczył za pośrednictwem wideorozmowy. Jak stwierdził, należy uważać na Rosjan przybywających do Gruzji .

Rosjanie przenikają do Gruzji. Saakaszwili ostrzega

- Według informacji, które posiadam, do Gruzji przybyła grupa dywersyjna, której zadaniem jest przejęcie władzy w warunkach zamieszek i destabilizacji. Dlatego musimy monitorować każdy podejrzany ruch - mówił, cytowany przez portal Europejska Prawda.

Micheil Saakaszwili przebywa w więzieniu

Były prezydent Gruzji Micheil Saakaszwili przebywa w szpitalu więziennym w Tbilisi. Przywódca Gruzji w latach 2004-2007 i 2008-2013 został zatrzymany 1 października 2021 roku, gdy wrócił do kraju, by "zmobilizować swoich zwolenników" do udziału w wyborach samorządowych. Polityk powrócił mimo ciążących na nim prawomocnych wyroków więzienia.