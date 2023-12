Prezes Banku Centralnego Republiki Turcji Hafize Gaye Erkan udzieliła wywiadu, w którym przyznała, że ze względu na ceny mieszkań w Stambule wprowadziła się do swojej matki.

Hafize Gaye Erkan została prezesem Banku Centralnego Republiki Turcji w czerwcu 2023 r. Wcześniej przez blisko 20 lat pracowała w bankach w Stanach Zjednoczonych m.in. w Goldman Sachs oraz First Republic Bank.

Portal Duvar wskazał, że stanowisko prezesa banku centralnego należy do najlepiej opłacanych w administracji publicznej Turcji. Pensja prezesa wynosi 161 tys. lir tureckich brutto plus dodatki, czyli około 22 tys. złotych. Dla porównania pensja minimalna w tym kraju to 11 402 lir, a więc niecałe 1 560 złotych.