Protokół w sprawie przystąpienia Szwecji do NATO został podpisany przez prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana w październiku i przesłany do Wielkiego Zgromadzenia Narodowego, jednoizbowego parlamentu Turcji.

Turecki polityk stawia żądania. Chce procesu dla premiera Izraela

Bahceli oświadczył, że MHP zgodzi się na akcesję, jeśli uznana zostanie niepodległość Palestyny, a Izrael wypłaci odszkodowanie . Turecki polityk żąda również, by premier Benjamin Netanjahu był sądzony w Hadze .

- Jeśli między Izraelem a Palestyną zostaną ustanowione trwałe warunki pokojowe, jeśli zostanie uznane niepodległe państwo palestyńskie ze stolicą we Wschodniej Jerozolimie i w granicach z 1967 roku, jeśli Izrael zgodzi się zapłacić odszkodowanie, i jeśli umożliwi to sądzenie Netanjahu w Hadze, powiemy "tak" członkostwu Szwecji w NATO - powiedział Bahceli.

- Oczywiście jesteśmy chłodni wobec przystąpienia Szwecji do NATO. Dla nas obrażanie naszej księgi jest tym samym, co uciskanie muzułmanów - mówił polityk, nawiązując do zgromadzeń podczas których palono Koran.