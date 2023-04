Roztrzaskał szybę butelką podczas lotu. Maszyna musiała dwukrotnie lądować

Oprac.: Mateusz Patyk Świat

Okno samolotu wykonującego rejs przez północną Australię rozbiło się na skutek jednej z dwóch awantur, do których doszło na pokładzie, a załoga musiała podjąć decyzję o awaryjnym lądowaniu - i to dwukrotnie - informuje "Daily Mail". A wszystko to na oczach przerażonych współpasażerów. Zdjęcia oraz nagranie z incydentu pojawiły się w sieci.

Zdjęcie Samolot lecący z Cairns do Groote Eylandt w Asutralii został zmuszony do powrotu w połowie lotu po tym, jak na pokładzie samolotu wybuchła bójka / Jet Ski Bandit/Facebook.com/The Mango Inquirer / Twitter